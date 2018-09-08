الشرطة البريطانية تعتقل امرأة بعد هجوم بالسكين

أوقفت امرأة اليوم السبت بعدما طعنت رجلا في وسط مدينة بارنسلي (شمال انكلترا)، في حادث وصفته الشرطة بـ "الخطير"، ما استدعى تدخل اجهزة مكافحة الارهاب.





وقد وقع هذا الاعتداء وسط أجواء توتر في المملكة المتحدة التي تتعرض لموجة اعتداءات منذ 2017، وقد ارتكب مهاجمون مسلحون بسكاكين بعضا منها.





وقالت شرطة ساوث يوركشاير التي أبلغت بالامر في الساعة 8:20 (7:20 ت غ) ان "امرأة أوقفت قيد التحقيق بعد اشارات تفيد عن هجوم بسكين في وسط المدينة هذا الصباح".





وأضافت في بيان أن "رجلا أصيب بجروح طفيفة، ولم يسجل وقوع جرحى آخرين".





وأوضح تيم فوربر، أحد كبار المسؤولين في شرطة ساوث يوركشاير في بيان، أن الشرطة التي تحدثت سابقا على (تويتر) عن"حادث خطير"، "ما زالت تحقق في الدوافع" لارتكابه، وحصلت على دعم "فريق محلي لمكافحة الارهاب".





وعثر على سكين مطبخ في المكان وارسل مزيد من عناصر الشرطة الى المدينة.





وقال التاجر تيري اليس الذي كان في مكان الحادث لدى وقوعه لوكالة (فرانس برس)، إنه شاهد امرأة تركض وراء رجل حاملة "سكينا كبيرا يبلغ طوله 30،5 سنتيمترا". واضاف "كل ما قالته، هو قتل، قتل، قتل ملوحة بسكينها".





وذكر عبد الرزاق، وهو بائع أيضا في المكان نفسه، أنه شاهد امرأة تركض وراء رجل "وهي تقول (اريد ان اقتله)، (أريد ان اقتله). هرب الرجل، والمرأة تتعقبه، وعادت ادراجها بعد دقيقتين وهي تردد كلمة واحدة : اقتل، اقتل، اقتل".





وعلى صفحته في موقع (فيسبوك)، ذكر السوق المحلي (بارنسلي مايداي غرين ماركت)، انه اضطر الى الاقفال "على غرار كل وسط المدينة تقريبا" قبل ان يتمكن من استئناف نشاطه في وقت لاحق من الفترة الصباحية.

رام الله - دنيا الوطن