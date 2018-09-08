الاحتلال يُحقق مع ذاته باستشهاد الفتى أبو طيور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه سيفتح تحقيقاً حول ملابسات استشهاد الفتى أحمد مصباح أبو طيور (16 عاماً)، برصاص جنود الاحتلال شرقي رفح خلال فعاليات مسيرات العودة، يوم الجمعة بحسب موقع (عرب 48).





وأضطر جيش الاحتلال للإعلان عن التحقيق، بعد أن أظهر شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن الفتى أبو طيور، وخلال مسيرات العودة يوم الجمعة، كان يحمل بيده حجراً، وكان على مسافة بعيدة من جنود الاحتلال، حيث لوح بالحجر لمدة 10 ثوان، عندها أطلق عليه الجنود النار، ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة، حيث أعلن عن استشهاده، اليوم السبت.





وذكرت صحيفة (هآرتس)، أنه بعد نشر الفيديو، أعلن الجيش أن وحدة التحقيقات بهيئة الأركان العامة، ستحقق في مقتل الفتى أبو طيور، وكذلك فتى آخر يدعى بلال خفاجة (17 عاماً)، قتل هو الآخر برصاص جنود الاحتلال.





وأوضحت الصحيفة، أن المدعي العام العسكري، سيحصل على نتائج التحقيق، ويقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً.









رام الله - دنيا الوطن