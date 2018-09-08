ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الضابطه الجمركية، في إطار عملها المتواصل للحد من التهريب والتهرب، وبناءً على معلومات استخبارية من متابعة ومراقبة مركبة في بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة مساء اليوم السبت 8/9/2018 من ضبط 137 كروز دخان أجنبي مُهَرب و12 كيلو معسل، ممنوع من التداول بالسوق الفلسطيني.حيث تم التحفظ على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهرب.