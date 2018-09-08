شؤون فلسطينية

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين

ضبط دخان ومعسل مُهرب وممنوع من التداول في جنين
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت طواقم الضابطه الجمركية، في إطار عملها المتواصل للحد من التهريب والتهرب، وبناءً على معلومات استخبارية من متابعة ومراقبة مركبة في بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة مساء اليوم السبت 8/9/2018 من ضبط 137 كروز دخان أجنبي مُهَرب و12 كيلو معسل، ممنوع من التداول بالسوق الفلسطيني.

حيث تم التحفظ على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهرب.

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