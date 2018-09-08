الحكومة: ترامب يُريد مقايضة الثوابت الفلسطينية بالأموال

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، إقدام الإدارة الأميركية، على اقتطاع 20 مليون دولار من الأموال المخصصة لمشافي القدس العربية المحتلة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم السبت: "إن هذه الخطوة توضح المستوى الذي وصل إليه الانحياز الأميركي برئاسة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، وهو لا يتوقف عند حدود الدفاع عنه، بل إلى حد القيام بمهامه.وشدد المتحدث الرسمي، على أن هذه الخطوة تقدم عليها إدارة ترامب مدفوعة بالوهم والخيال، تحت عناوين باهتة وبائسة مثل الضغط لإجبار قيادة شعبنا على الموافقة على مقايضة الثوابت الوطنية بالأموال، وهذا وهم سخيف تزدريه، وتستنكره القيادة ومن خلفها شعبنا العربي الفلسطيني البطل، وجماهير أمتنا العربية.وأضاف، بأن منع إدارة ترامب وصول الأموال لتغطية نفقات المشافي في القدس العربية المحتلة، والتي تواجه معاناة شديدة تحت الاحتلال، يكشف زيف (العويل) الذي أطلقه ومازال يطلقه ترامب والاحتلال (إطلاقة إنسانية) على مأساة غزة، التي أوجدها أصلاً حصار الاحتلال منذ أحد عشر عاماً.وجدد المتحدث الرسمي، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية بالتدخل الجاد لوقف ومنع هذه الاعتداءات والتجاوزات، ضد مصالح أبناء شعبنا.وكانت الولايات المتحدة، قد قررت اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار، كان الكونغرس الأميركي صادق على تمريرها لمستشفيات القدس المحتلة.