شؤون فلسطينية

الراصد الجوي: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار وأجواء باردة هذه الليلة

الراصد الجوي: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار وأجواء باردة هذه الليلة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الراصد الجوي، أن كتلة هوائية باردة، مصحوبة بأمطار وأجواء باردة ستضرب الأراضي الفلسطينية، هذه الليلة.

وقال الراصد: إنه من المتوقع، أن تستمر الأجواء أقرب الى الخريفية طوال اليوم السبت، وتكون السماء غائمة جزئياً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.

وأضاف، أنه يوم غدٍ الاحد ، لا يطرا تغير ملموس على درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد والسواحل ، وتكون الأجواء باردة ليلاً.

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