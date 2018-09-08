الراصد الجوي: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار وأجواء باردة هذه الليلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الراصد الجوي، أن كتلة هوائية باردة، مصحوبة بأمطار وأجواء باردة ستضرب الأراضي الفلسطينية، هذه الليلة.
وقال الراصد: إنه من المتوقع، أن تستمر الأجواء أقرب الى الخريفية طوال اليوم السبت، وتكون السماء غائمة جزئياً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.
وأضاف، أنه يوم غدٍ الاحد ، لا يطرا تغير ملموس على درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد والسواحل ، وتكون الأجواء باردة ليلاً.
أكد الراصد الجوي، أن كتلة هوائية باردة، مصحوبة بأمطار وأجواء باردة ستضرب الأراضي الفلسطينية، هذه الليلة.
وقال الراصد: إنه من المتوقع، أن تستمر الأجواء أقرب الى الخريفية طوال اليوم السبت، وتكون السماء غائمة جزئياً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.
وأضاف، أنه يوم غدٍ الاحد ، لا يطرا تغير ملموس على درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد والسواحل ، وتكون الأجواء باردة ليلاً.
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