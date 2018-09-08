شؤون فلسطينية

ما قصة منقذي عائلة مطر الذين أنقذوا عائلة كاملة غرقت ببحر دير البلح؟

ما قصة منقذي عائلة مطر الذين أنقذوا عائلة كاملة غرقت ببحر دير البلح؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عبد الهادي مسلم
تمكن في ساعة متأخرة من ليلة امس الجمعة المنقذين علاء و عزام وجهاد مطر، رغم الخوف والخطر والظلام وشدة الامواج والتيارات البحرية  ومن دون اي تردد او تفكير في انقاذ اسرة كانت  على شاطى بحر دير البلح، في رحلة ترفيهية وقد وقعت في تيار بحري شديد، أدى الى سحبها داخل البحر وغرقها.

وبفضل من الله، من ثم قوة وشجاعة هؤلاء المنقذين، وهم من عائلة واحدة، استطاعوا إنقاذ هذه الأسرة والتي أغلبها من الأطفال والنساء وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الاقصى.

وفي تفاصيل حادثة الغرق كما يرويها احد أقارب المنقذين نضال مطر فقد بدأت القصة بتوقيت الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة،على شاطئ بحر مدينة دير البلح ،حينما نزلت أسرة  بأكملها إلى داخل البحر تقريبا 15 شخصًا ما بين نساء وفتيات وشباب.

وأوضح مطر، أن عناية الله ولطفه جعلت عزام مطر، وعن طريق الصدفة، أن ينزل إلى الشاطىء  ليجمع كراسي الاستراحة التي يعمل بها، فإذا به يرى أن أفراد الأسرة،  يسبحون  في وسط تيار ماء قوي فأشار إلى أحد اقربائهم المتواجدين على الشط بخطورة الموقف وأثناء حديثهما فإذا بالصراخ يعلو منذراً ببدء عملية الغرق.

ويضيف مطر قائلاً: عندئذ لم يكن من عزام وأخوه جهاد و ابن عمه علاء، إلا النزول إلى الماء للإسراع في عملية الإنقاذ الصعبة جداً، نظراً للعدد الكبير من أفراد الاسرة الغرقى وقوة التيار وعتمة الليل.

وقال العضو في نقابة العاملين في الخدمات الصحية: إن المنقذين بدأوا سريعاً بالإحاطة بأفراد الاسرة  كي تكون عملية الإنقاذ أسرع وكي يضمنوا عدم فقدهم لأحد  تحت الماء، مشيرًا إلى أن عملية انقاذ أفراد الأسرة  توالت في الوقت الذي كان أخوهم الأصغر أحمد يتصل بالإسعافات وبقوات البحرية، وما إن تم إخراجهم في عملية إنقاذ شبه مستحيلة حتى بدأت عملية الإسعافات الأولية لحين وصول طواقم الإسعاف إلى المكان.

واوضح مطر، والذي يشغل أمين عام المكتب الحركي للعمال في الوسطى، أنه نظراً لصعوبة عملية الإنقاذ ومع أن المنقذ  جهاد كان يعاني من آلام في صدره وممنوع من نزول البحر إلا أنَّه من صعوبة المنظر وصراخ الأطفال والنساء ابت غريزته الإنسانية إلا أن يهب مسرعاً لإنقاذ العائلة.

وأوضح أن المنقذ جهاد، بعد أن إطمأن على نجاة جميع أفراد العائلة متناسياً ألمه ومرضه، دخلت كمية من الماء إلى صدره ومعدته، جعلته يفقد الوعي وخر واقعاً على الأرض، ومازال يرقد و ثمانية أفراد من العائلة التي أنقذها برفقة أخوه عزام وابن عمه علاء، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وختم مطر قائلا: أن هؤلاء المنقذين يجب أن يكرموا نظرا لما قاموا به من انقاذ أسرة من الموت المحقق.

أخبار ذات صلة

الحكومة: ترامب يُريد مقايضة الثوابت الفلسطينية بالأموال

الحكومة: ترامب يُريد مقايضة الثوابت الفلسطينية بالأموال

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

الراصد الجوي: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار وأجواء باردة هذه الليلة

الراصد الجوي: كتلة هوائية باردة مصحوبة بأمطار وأجواء باردة هذه الليلة

التربية: &#34;إسرائيل&#34; تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

التربية: "إسرائيل" تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

المطران حنا: المسيحيون والمسلمون في فلسطين شعب واحد

التربية: &#34;إسرائيل&#34; تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

التربية: "إسرائيل" تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين

وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفداً من اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

&#34; فتح &#34; تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة

" فتح " تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

منوعات

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من &#34;أيام الدراسة&#34;

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من "أيام الدراسة"

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته &#34;الخادشة للحياء&#34; لحلا الترك

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته "الخادشة للحياء" لحلا الترك

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

هل تطيح النجمة الإباحية &#34;ميا خليفة&#34; برئيس تحرير صحيفة &#34;عرب نيوز&#34; السعودية؟

هل تطيح النجمة الإباحية "ميا خليفة" برئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" السعودية؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

عربي

مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة

مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة

مصر: حكم أولي بإعدام 75 متهمًا بقضية (فض رابعة)

مصر: حكم أولي بإعدام 75 متهمًا بقضية (فض رابعة)

العراق: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة

العراق: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة