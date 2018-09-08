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مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة

مقتدى الصدر يحدد 45 يوماً لتلبية مطالب أهالي البصرة
مقتدى الصدر
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، إلى إيقاف المظاهرات خلال الشهر الحالي، كما حدد سقفاً زمنياً يمتد لـ45 يوماً من أجل لتحقيق المطالب الآنية لأهالي محافظة البصرة، محذرًا بالقول: "في حال تلكؤ العمل أو انتشار الفساد كالمعتاد، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم".

وقال الصدر في بيان له اليوم: "إذا ما أفضت جلسة مجلس النواب إلى حلول جدية وفاعلة وحقيقية، فيجب إتمام المرحلة الثانية؛ وهي تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فوراً، وإبعاد كل الفاسدين ممَّن كانوا سبباً في ما آلت إليه البصرة من أوضاع خدمية متردية".

وأضاف: إن "اللجان يحدد لها سقف زمني وهو 45 يوماً لإنهاء كل الحاجات الآنية، وأما ما يحتاج إلى أمد أطول فيحدد لاحقاً، فضلاً عن تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت ممكن".

ودعا الصدر  إلى "العمل على إرسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين، سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين من جهة، أو المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها".

وشدد زعيم التيار الصدري على "ضرورة تأجيل المتظاهرين لاحتجاجاتهم في خلال هذا الشهر، فإن بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، ولا سيما إذا ما حوسب الفاسدون في المحافظة، فلا داعي للتظاهر، وإلا فلهم الخروج بمظاهرات سلمية لحين إتمام المدة أعلاه، والشعب مخول لإبداء رأيه وإعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل ووفق تطلعات المرجعية".

كما حذر قائلاً: "في حال تلكؤ العمل أو انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، والله ولي المظلومين وناصرهم".

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