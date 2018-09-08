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شؤون فلسطينية

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام

جمال عمرو: إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة في الأقصى هذا العام
المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
تحل أعياد رأس السنة اليهودية في هذه الأيام من العام على القدس وهي تئن من قسوة الاحتلال وسياسة التهويد لما تبقى منها، ولم يكن قرار دونالد ترامب ومنحه القدس للاحتلال كعاصمة أبدية لليهود مجرد وعد سياسي ليحظى بتأييدهم؛ إنما شكل منعطفا تاريخيا خطيرا في نكبة القدس.

الباحث والمختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى د. جمال عمرو، اعتبر أن الاحتلال يحاول هذه السنة فرض وقائع جديدة لا تخفى على أحد، وذلك بعد أن تلقّف الإسرائيليون قرار ترامب الهمجي على اعتباره البند السابع من قرارات مجلس الأمن الدولي، موضحا أن الاحتلال يقوم بتطبيق هذا القرار من خلال اقتحامات المستوطنين المتكررة وعمليات الهدم التي تجري في الخان الأحمر وكذلك تقليص ميزانية الصحة للمشافي الفلسطينية في القدس، إضافة لقطع الدعم عن الأونروا مما يجعل مدارس القدس في مهب الريح كونه معظم سكان القدس من اللاجئين.

وأضاف عمرو أن سلطات الاحتلال تحاول توجيه ضربات في منتهى القسوة من خلال تطبيق مبدأ التحكم في الأقصى، وهو ما نشهده حاليا من خلال في حفريات تحت الأقصى وتصدعات في جدرانه والعبث في المقابر الإسلامية، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في محاولة التحكم في أدق التفاصيل تصل حد تحويل الوصاية الهاشمية إلى وصاية شكلية بلا مضمون فعلي لتصبح وصاية على ورق وغير فعالة.

وأردف الباحث والمختص: "أن هذا كله نجحت به سلطات الاحتلال بعد أن مُنع الفلسطينيون من الصلاة في المسجد الأقصى، فيما يسمح للمستوطنين بالصلاة علنا وتحديدا في منطقة باب الرحمة التي تعتبر الخاصرة الرخوة للمسجد الأقصى وهذا ما يعد في منتهى الخطورة كونها سيطرة مطلقة بشكل همجي".

وأوضح عمرو أن الإسرائيليين مع الأمريكان من خلال هذه الضربات يسعون لإحباط الفلسطينيين وإجبارهم على الاستسلام بواقع القدس الجديد وهزيمتهم في كل الصعد (الخان الأحمر والأقصى والأونروا والدعم الاقتصادي وغيرها)، من خلال تجزيء صفقة القرن عليهم بعد أن رفضها الفلسطينيون بشكل كامل، مشددا على أن ذلك الشيء يستحيل أن يقبل به الفلسطينيون وعليه من المتوقع أن تسير الأمور نحو صراع وجود، وتحديد مرحلة جديدة من خلال الكفاح الفلسطيني بكافة الوسائل لضمان عدم ضياع الحقوق.

ونوّه عمرو أن الشعب الفلسطيني عوّدنا على أن يبدأ الانتفاضات ويقرر هو متى وكيف تنتهي حين ينتزع حقه؟ مبينا أن هناك قوة كامنة في الشعب الفلسطيني إذا ما اندفعت إلى الميدان فسيرى الاحتلال العجب منها.

وحذر عمرو من استمرار تجاهل السلطة الفلسطينية لما يحدث في القدس، مؤكدا أنه يقع على عاتق القيادة الرسمية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة أن يكون لها دور أكبر بكثير مما تقوم به الان، مطالبا إياها بضرورة أن يستفيق الضمير الفلسطيني الحر وينهي كل مخرجات اتفاقية أوسلو كاملة، وإنهاء مهزلة التنسيق الأمني لأن الإسرائيليين فعليا تخلوا عنها كلها.

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