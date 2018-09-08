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شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت داخلية غزة، عن آلية السفر عبر  معبر رفح جنوب القطاع، ليوم غد الأحد.

وقالت الداخلية في بيان صحفي: إن السفر ليوم غد، سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (8/27).

ودعت المسافرون إلى التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددة أنه على "الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر".

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