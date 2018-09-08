عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطندانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، إقدام الإدارة الأميركية على قطع المساعدات التي تقدمها للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية.وقالت عشراوي، في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية اليوم السبت: "إن هذه الاجراءات اللا إنسانية تأتي في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها الادارة الامريكية على الشعب والقيادة الفلسطينية للضغط عليهم والزامهم للخضوع للإملاءات والصفقات الأمريكية- الإسرائيلية، المشبوهة والهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية."وأكدت عشراوي على أن هذه الهجمة الامريكية التي تطال المؤسسات الخدماتية الانسانية والمؤسسات الدولية بما فيها (أونروا) تأتي في سياق الغطاء الامريكي المالي والسياسي والعسكري التي تمنحه لدولة الاحتلال وخدمة لمصالح إسرائيل وسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري وتهديد حياة ابناء شعبنا بما فيهم المرضى والعاملين في القطاعين الصحي والخدماتي.وأشارت عشراوي في نهاية بيانها، إلى أن إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين هو سبب المعاناة والحرمان التي يعيشها أبناء شعبنا، وبالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بما فيه أمريكا، مؤكدة على ان أنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة السيادة على ارضه ومقدراته هو الحل الجذري لهذه المأساة.