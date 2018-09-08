" فتح " تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور حيدر القدرة عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، مفوض المكاتب الحركية والمهنية، عن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالمحافظات الجنوبية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، مع أعضاء المكتب في مقر الحركة بمدينة غزة.وقال القدرة أن المجلس الجديد للمكتب الحركي المركزي للصحفيين تمت المصادقة عليه من الأخ أحمد حلس "أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية، والذي أشاد بكافة أعضاء المكتب، ناقلاً تحياته لهم.وأشار إلى أن إعادة تشكيل المكتب الحركي يأتي في ظل الخطة التي تضعها حركة فتح من اجل النهوض بعمل المكاتب الحركية كافة، لما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود كبيرة بما يخدم الحركة وأبنائها في كافة المجالات.وأضاف القدرة أن حركة فتح تولي اهتماما كبيراً بالإخوة الصحفيين، لذا كان العمل على إعادة تشكيل المكتب الحركي المركزي الخاص بهم، ورفده بعدد من الكفاءات والطاقات التي سيكون لها دور بارز في خدمة الصحفيين.يشار إلى ان التشكيلة الجديدة للمكتب الحركي المركزي للصحفيين في المحافظات الجنوبية تضم، الأخ زكريا التلمس امينا للسر والأخ عاهد فروانة نائباً لأمين السر، وعضوية الأخوة أشرف الهور ومحمد أبو فياض وسامح الجدي ولؤي الغول وعلا كساب وميسون كحيل وسحر غانم وسامي أبو سالم وسلطان عدوان.