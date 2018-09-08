مباشر | استعدادات قبل المباراة | اتحاد الشجاعية وخدمات رفح

شؤون فلسطينية

" فتح " تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة

" فتح " تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور حيدر القدرة عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، مفوض المكاتب الحركية والمهنية، عن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالمحافظات الجنوبية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، مع أعضاء المكتب في مقر الحركة بمدينة غزة.

وقال القدرة أن المجلس الجديد للمكتب الحركي المركزي للصحفيين تمت المصادقة عليه من الأخ أحمد حلس "أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية، والذي أشاد بكافة أعضاء المكتب، ناقلاً تحياته لهم.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل المكتب الحركي يأتي في ظل الخطة التي تضعها حركة فتح من اجل النهوض بعمل المكاتب الحركية كافة، لما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود كبيرة بما يخدم الحركة وأبنائها في كافة المجالات.

وأضاف القدرة أن حركة فتح تولي اهتماما كبيراً بالإخوة الصحفيين، لذا كان العمل على إعادة تشكيل المكتب الحركي المركزي الخاص بهم، ورفده بعدد من الكفاءات والطاقات التي سيكون لها دور بارز في خدمة الصحفيين.

يشار إلى ان التشكيلة الجديدة للمكتب الحركي المركزي للصحفيين في المحافظات الجنوبية تضم، الأخ زكريا التلمس امينا للسر والأخ عاهد فروانة نائباً لأمين السر، وعضوية الأخوة أشرف الهور ومحمد أبو فياض وسامح الجدي ولؤي الغول وعلا كساب وميسون كحيل وسحر غانم وسامي أبو سالم وسلطان عدوان.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

شاهد: لحظة إصابة الشهيد الفتى أبو طيور سابقاً شرق رفح

شاهد: لحظة إصابة الشهيد الفتى أبو طيور سابقاً شرق رفح

إدارة المقاصد: القرار الأمريكي باقتطاع 20 مليون دولار غير مبرر ويحتاج تحركاً دولياً

إدارة المقاصد: القرار الأمريكي باقتطاع 20 مليون دولار غير مبرر ويحتاج تحركاً دولياً

مصرع مواطن واصابة ثلاثة آخرين في شجار عائلي بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع مواطن واصابة ثلاثة آخرين في شجار عائلي بمدينة يطا جنوب الخليل

كولومبيا: سنعترف بدولة فلسطينية ولكن لن نفتح سفارتنا فيها

كولومبيا: سنعترف بدولة فلسطينية ولكن لن نفتح سفارتنا فيها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

عشراوي: انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من مسؤوليات المجتمع الدولي

&#34; فتح &#34; تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة

" فتح " تعلن تشكيل المكتب الحركي المركزي للصحفيين بقطاع غزة

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الشرطة: تعديل على دوام معبر الكرامة و49 ألف تنقلوا عبر المعبر الأسبوع الماضي

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

الخضري: الحصار وعدم توفر التمويل أعاق بناء 2000 منزل مُدمر في غزة

إدارة المقاصد: القرار الأمريكي باقتطاع 20 مليون دولار غير مبرر ويحتاج تحركاً دولياً

إدارة المقاصد: القرار الأمريكي باقتطاع 20 مليون دولار غير مبرر ويحتاج تحركاً دولياً

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي لوقف الابتزاز الأمريكي الذي وصل البعد الصحي الإنساني

"الخارجية" تطالب بموقف دولي لوقف الابتزاز الأمريكي الذي وصل البعد الصحي الإنساني

مجدلاني: إدارة ترامب تُحارب الإنسانية باقتطاع 20 مليون دولار عن مستشفيات القدس

مجدلاني: إدارة ترامب تُحارب الإنسانية باقتطاع 20 مليون دولار عن مستشفيات القدس

شاهد: الاثنين المقبل.. إطلاق أكبر تظاهرة بحرية من ميناء غزة

شاهد: الاثنين المقبل.. إطلاق أكبر تظاهرة بحرية من ميناء غزة

منوعات

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

صور: مايا دياب تودّع الصيف بإطلالات تتخطى الجرأة

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من &#34;أيام الدراسة&#34;

مفاجأة.. مديحة كنيفاتي تستعد للجزء الثالث من "أيام الدراسة"

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

فيديو: سما المصري: الحجاب ليس لعبة يا حلا شيحا وحنان ترك هتقلعه قريباً

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

صور: الشبه لا يصدق.. فنانة اميركية نسخة طبق الأصل عن أحلام

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

خلاف بين العروسين يؤجل زفاف ناهد السباعي قبل إقامته بساعات

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته &#34;الخادشة للحياء&#34; لحلا الترك

أحلام غاضبة من مذيع The Insider بسبب أسئلته "الخادشة للحياء" لحلا الترك

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

فنان سوداني يصدم عروسين بما فعله في ليلة زفافهما

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

رد فعل صادم لحلا الترك بعد إصابة والدها بالسرطان

هل تطيح النجمة الإباحية &#34;ميا خليفة&#34; برئيس تحرير صحيفة &#34;عرب نيوز&#34; السعودية؟

هل تطيح النجمة الإباحية "ميا خليفة" برئيس تحرير صحيفة "عرب نيوز" السعودية؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

بعد تداول اسم أحلام.. هل هي التي تكفلت بعلاج الفنانة أمل عباس؟

عربي

العراق: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة

العراق: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع &#34;أعمال الشغب&#34; في البصرة

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" في البصرة