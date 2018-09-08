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مصر: حكم أولي بإعدام 75 متهمًا بقضية (فض رابعة)

مصر: حكم أولي بإعدام 75 متهمًا بقضية (فض رابعة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضورياً و31 غيابياً)"، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) التركية.

وبحسب موقع (اليوم السابع) المصري، فإن من بين المحكومين بالاعدام كلا من: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر ووجدي غنيم، و70 آخرين.
 

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