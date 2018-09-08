مصر: حكم أولي بإعدام 75 متهمًا بقضية (فض رابعة)





وبحسب موقع (اليوم السابع) المصري، فإن من بين المحكومين بالاعدام كلا من: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر ووجدي غنيم، و70 آخرين.

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013، حسب مصدر قضائي.وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضورياً و31 غيابياً)"، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) التركية.