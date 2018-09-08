شؤون فلسطينية

كولومبيا: سنعترف بدولة فلسطينية ولكن لن نفتح سفارتنا فيها

كولومبيا: سنعترف بدولة فلسطينية ولكن لن نفتح سفارتنا فيها
الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد كارلوس هولمز، وزير خارجية كولومبيا، أن بلاده سوف تعترف بدولة فلسطينية، ولكنها لن تفتح سفارة كولومبية في فلسطين، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 الإسرائيلية.

تصريحات هولمز، جاءت خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت.

وكانت حكومة كولومبيا الجديدة برئاسة إيفان دوكي، قد أكدت أنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس بفلسطين.


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