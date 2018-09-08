شؤون فلسطينية

شاهد: الاثنين المقبل.. إطلاق أكبر تظاهرة بحرية من ميناء غزة

شاهد: الاثنين المقبل.. إطلاق أكبر تظاهرة بحرية من ميناء غزة
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً، عن إطلاق أكبر تظاهرة بحرية، وهي السابعة، منذ انطلاق مسيرات العودة في آذار/ مارس الماضي.

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، السبت، داخل ميناء مدينة غزة: إن التظاهرة البحرية، ستنطلق بعد غد الاثنين من الميناء، وذلك باتجاه الحدود البحرية الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أنها ستواصل حراكها البري والبحري، وصولاً لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وتحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية لغزة، مضيفةً: "سيكون يوم الاثنين المقبل يوم غضب في وجه الاحتلال عبر الاحتشاد على الحدود البحرية الشمالية".

وعبرت الهيئة، عن رفضها لأي التفاف على مطالب الشعب الفلسطينية، ورفضها لكل محاولات الإدارة الأمريكية، تصفية القضية الفلسطينية.

 


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