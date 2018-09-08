العراق: سقوط أربع قذائف في باحة مطار البصرة





رام الله - دنيا الوطنسقطت أربع قذائف، اليوم السبت، في باحة مطار البصرة الدولي، بحسب ما قالت مصادر أمنية، فيما أكد موظفون، أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر.ولم يعرف مصدر أو نوع هذه القذائف، التي تأتي فيما تشهد البصرة حركة احتجاج اجتماعية دامية منذ الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 12 متظاهراً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون.