اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج من شمال القطاع نحو الداخل



يشار إلى أن فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (عائدون رغم أنفك يا ترامب) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، شهدت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد مواطنيْن و395 إصابة.





ويذكر، أن شهيدي الأمس، هما الطفل أحمد مصباح أبو طيور (16 عاماً)، وبلال مصطفى خفاجة (17 عاماً).

وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفلسطينيين الأربعة، كان بحوزتهم سكين وبلطة.