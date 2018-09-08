اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم اجتيازهم السياج من شمال القطاع نحو الداخل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفلسطينيين الأربعة، كان بحوزتهم سكين وبلطة.
يشار إلى أن فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (عائدون رغم أنفك يا ترامب) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، شهدت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد مواطنيْن و395 إصابة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، بزعم تسللهم عبر السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفلسطينيين الأربعة، كان بحوزتهم سكين وبلطة.
يشار إلى أن فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (عائدون رغم أنفك يا ترامب) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، شهدت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد مواطنيْن و395 إصابة.
ويذكر، أن شهيدي الأمس، هما الطفل أحمد مصباح أبو طيور (16 عاماً)، وبلال مصطفى خفاجة (17 عاماً).
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