الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر بيت لاهيا والمزارعين جنوب القطاع





ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الزوارق، أطلقت النار على القوارب في المناطق المسموح فيها الصيد، فيما لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين الصيادين.



في غضون ذلك، أطلقت الأبراج العسكرية الإسرائيلية، النار صوب المزارعين في قرية خزاعة شرقي خانيونس.



واضطر المزارعون لمغادرة أراضيهم، نتيجة إطلاق النار الذي يتكرر بشكل يومي.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بنيران رشاشاتها، الصيادين الفلسطينيين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.