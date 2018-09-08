شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (عائدون رغم أنف ترامب)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد الطفل أحمد مصباح أبو طيور (16 عاماً)، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، خلال مشاركته بجمعة (عائدون رغم أنف ترامب).
وحسب الوزارة، فإن الفتى أبو طيور، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرة العودة شرقي رفح.
وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء مسيرات العودة بلغ 173 شهيداً، فيما أصيب 19600 بجراح مختلفة.
يذكر، أن وزارة الصحة، أعلنت أمس، استشهاد مواطن وإصابة 395 فلسطينياً بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن شهيد الأمس هو بلال مصطفى خفاجة (17 عاماً) أصيب برصاصة من قبل جنود الاحتلال في الصدر شرقي رفح.
وقالت الوزارة: إن هناك 100 إصابة بالرصاص الحي، وأنه تم تحويل 147 إصابة للعلاج بمستشفيات في قطاع غزة، منوهةً إلى أن من بين الإصابات 35 طفلاً شرقي القطاع، فيما أصيب ثلاثة مسعفين وثلاثة صحفيين.
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