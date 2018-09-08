شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (عائدون رغم أنف ترامب)

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد الطفل أحمد مصباح أبو طيور (16 عاماً)، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، خلال مشاركته بجمعة (عائدون رغم أنف ترامب).







وحسب الوزارة، فإن الفتى أبو طيور، أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرة العودة شرقي رفح.





وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء مسيرات العودة بلغ 173 شهيداً، فيما أصيب 19600 بجراح مختلفة.



