شؤون فلسطينية

بدءاً من منتصف الليلة.. الاحتلال يفرض طوقاً عسكرياً على الضفة وغزة

بدءاً من منتصف الليلة.. الاحتلال يفرض طوقاً عسكرياً على الضفة وغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بدءاً من منتصف ليلة اليوم السبت، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال بيان لجيش الاحتلال، وفق ما أوردت صحيفة (القدس): إنه سيتم فرض الطوق بذريعة عيد رأس السنة اليهودية منذ منتصف ليل السبت/ الأحد (8 أيلول/ سبتمبر) وحتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء (11 أيلول/ سبتمبر).

ومنذ منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء (17 أيلول/ سبتمبر)، سيفرض الطوق مجدداً، وسيتم رفعه في منتصف ليل الأربعاء/ الخميس (19 أيلول/ سبتمبر) بذريعة ما يسمى بـ (عيد الغفران).

وسيفرض الطوق أيضاً من منتصف ليل السبت/ الأحد (22 أيلول/ سبتمبر) وحتى يوم الاثنين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بذريعة ما يسمى بـ (عيد العرش).

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "سيتم خلال الأيام المذكورة حظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية أو عن طريق معابر غزة، خلال الأيام المذكورة، بالإضافة إلى منع حملة التصاريح من دخول إسرائيل".

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