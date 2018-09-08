تعرفوا على اللبناني "ماريو عبده بينيتز" الذي أمر بإعادة سفارته إلى (تل أبيب)

بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً اعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دشّنت (الباراغواي) في أيار/ مايو الماضي سفارتها في القدس.



وسرعان ما عَدَلَت (البارغواي) عن قرارها؛ لتُعلن إعادة السفارة مجددًا إلى ( تل أبيب) بعد تولي ماريو عبده بينيتز حكم البلاد، ما أثار غضب إسرائيل، التي ردت بإغلاق سفارتها في أسونسيون.



وبرغم ذلك، فقد أكد رئيس البارغواي على أنّ بلاده ستبقى "شريكًا دائمًا لإسرائيل" وتعهدت حكومته بالمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.





ولكن هل تعلم أن رئيس دولة ( البارغواي ) ماريو عبده بينيتز

الذي رفض دعم الرئيس ترامب، وأعاد نقل سفارة بلاده إلى ( تل أبيب) بعد ان نقلها الرئيس الذي يسبقه إلى (القدس) أنه عربي ومن أصول لبنانية.





في آب/ أغسطس 2018 أدى اللبناني ماريو عبده بينيتز ، عضو مجلس الشيوخ السابق في بارغواي اليمين الدستورية، كرئيس جديد للبارغواي، بعد أن هزم منافسه الليبرالي في انتخابات نيسان/ أبريل 2018.



ولد عبدو بينيتز في أسونسيون (46 عاماً) في 10 نوفمبر 1971، والده لبناني، وعند الانتهاء من دراسته الثانوية في عام 1989 التحق بالقوات المسلحة لباراجواي، وحصل على رتبة ملازم ثانٍ للطيران الاحتياطي، وعُيِّن بدوره من قبل قيادة القوات الجوية كمظلي، ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة (تايكيو بوست) في ووتربيري، كونيتيكت، وحصل على شهادة في التسويق.



والرئيس الجديد، وهو من أقصى اليمين، ابن لأحد مساعدي الديكتاتور السابق ألفريدو ستروسنر، وكان قد واجه انتقادات لدفاعه عن فترة حكم ستروسنر. في آب/ أغسطس 2018 أدى اللبناني ماريو عبده، عضو مجلس الشيوخ السابق في بارغواي اليمين الدستورية، كرئيس جديد للبارغواي، بعد أن هزم منافسه الليبرالي في انتخابات نيسان/ أبريل 2018.ولد عبدوفي أسونسيون (46 عاماً) في 10 نوفمبر 1971، والده لبناني، وعند الانتهاء من دراسته الثانوية في عام 1989 التحق بالقوات المسلحة لباراجواي، وحصل على رتبة ملازم ثانٍ للطيران الاحتياطي، وعُيِّن بدوره من قبل قيادة القوات الجوية كمظلي، ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة (تايكيو بوست) في ووتربيري، كونيتيكت، وحصل على شهادة في التسويق.والرئيس الجديد، وهو من أقصى اليمين، ابن لأحد مساعدي الديكتاتور السابق ألفريدو ستروسنر، وكان قد واجه انتقادات لدفاعه عن فترة حكم ستروسنر.





وقد خلف الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، وكلاهما من حزب (كولورادو) المحافظ، هذا وقد أغلق سفاره بلاده التي أقيمت في القدس المحتله بعد توليه الحكم، وأعادها إلى ( تل أبيب). وقد خلف الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، وكلاهما من حزب (كولورادو) المحافظ، هذا وقد أغلق سفاره بلاده التي أقيمت في القدس المحتله بعد توليه الحكم، وأعادها إلى ( تل أبيب).



الرئيس السابق هوراسيو كارتيس

يذكر، أن نائب الرئيس الأميركي مايكل ريتشارد بنس، قد شجّع بقوّة، رئيس البارغواي، ماريو عبده بينيتز على تنفيذ التزام الباراغواي السابق بنقل السفارة إلى القدس، اعترافًا بالعلاقة التاريخية التي حافظت عليها البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة"، لكنه رفض. يذكر، أن نائب الرئيس الأميركي مايكل ريتشارد بنس، قد شجّع بقوّة، رئيس البارغواي، ماريو عبده بينيتز على تنفيذ التزام الباراغواي السابق بنقل السفارة إلى القدس، اعترافًا بالعلاقة التاريخية التي حافظت عليها البلاد مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة"، لكنه رفض.





فيما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار جمهورية البارغواي بإعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، قائلاً: "نرحب بقرار بارغواي وتصرفها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بإغلاق السفارة في القدس، ونقلها إلى تل أبيب".



الحياة السياسية



كانت أولى خطواته في السياسة في عام 2005 كعضو في حركة إعادة البناء الوطنية الجمهورية، وأصبح في وقت لاحق عضوًا في حركة السلام والتقدم، وحاز على منصب نائب رئيس حزب كولورادو في عام 2005.



عندما توفي ستروسنر في عام 2006 ، اقترح أن يقوم مجلس إدارة حزب كولورادو بدفع الجزية له، كانت الثروة التي كان يملكها عبدو بينيتز قد ورثت عن والده، الذي تمت مقاضاته بعد سقوط الديكتاتورية، بسبب الإثراء غير المشروع، ولكن تم رفض القضية في النهاية.



في كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، فاز عبدو بينيتز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب كولورادو بفوزه على وزير المالية السابق سانتياغو بينيا مع 5641111 صوتًا (50.93٪) إلى 480،114 (43.29٪)، في أبريل 2018، فاز عبدو بينيتز في انتخابات 2018 بهزيمة إفراين أليغري بنسبة 46.46٪ من الأصوات إلى 42.73٪،وفي سن 46 ، أصبح عبدو بينيتز، إلى جانب نيكانور دوارتي فروتوس، أصغر رئيس باراغواي منذ سقوط ديكتاتورية ألفريدو ستروسنر.





الحياة الشخصية





كان أول زواج له من فاطمة ماريا دياز، وانجب منها ولدين، بعد طلاقهما، تزوج من سيلفانا لوبيز.





خاص دنيا الوطن