الحمد الله: المطلوب بلورة موقف جماعي لمواجهة الابتزاز الأمريكي بملف (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، دول العالم للوقوف في وجه الابتزاز والتهديد الأميركي، وبلورة عمل جماعي مكثف لضمان استدامة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، خاصةً التعليمية.





وقال الحمد الله، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، إننا نفخر بأن معدلات الأمية في فلسطين هي الأدنى في العالم، حيث تشكل نسبة الأميين فيها للعام 2017 ما نسبته 3.3% من السكان، أكثر من نصفهم هم من كبار السن.



وأضاف بمناسبة إحياء اليوم الدولي لمحو الأمية: "لقد أقرينا في مواجهة ذلك، برامج تعليم الكبار في كافة محافظات الوطن، وفتحنا صفوف تعليم للأميين من الراشدين وكبار السن، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، التي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي، لتعمل كلها كأدوات فاعلة لخفض معدلات الأمية، وتحقيق مبدأي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة".وتابع: "نحن ماضون في إعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد تقديم التعليم الجيد وتوفير فرص التعليم لكافة المراحل العمرية في صلبها، ويعتبر محو الأمية وتطوير المهارات والقدرات في بلادنا عملاً مستمراً لتحقيق التنمية الفردية والمجتمعية، وللتحرر من الأمية ومكافحة الفقر والبطالة، ولتعزيز هويتنا الوطنية ومجابهة مخططات اقتلاع وتهجير شعبنا".