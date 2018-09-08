شؤون فلسطينية

ببث حصري لـ "دنيا الوطن".. انطلاق مباريات الدوري الممتاز بقطاع غزة

ببث حصري لـ "دنيا الوطن".. انطلاق مباريات الدوري الممتاز بقطاع غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تنطلق عصر اليوم السبت، أولى مباريات دوري كرة القدم الممتاز في قطاع غزة، وذلك ببث حصري من "دنيا الوطن" للمباريات. 

وتبدأ أولى مباريات الدوري بمواجهة بين نادي خدمات رفح، ونادي الاتحاد الرياضي، وذلك على أرض ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وكانت "دنيا الوطن" قد حصلت على حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الممتاز في قطاع غزة، حيث سيجري بث المباراة عبر الموقع الإلكتروني و(الفيسبوك) وقناة الموقع.

كما سيجري نقل المباراة، عبر قناة (أمواج) الرياضية المحلية، وذلك حسب اتفاق بين "دنيا الوطن" وإدارة أمواج الرياضية.

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