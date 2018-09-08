ترامب يدعو وزير العدل الأمريكي إلى التحقيق بمقال (نيويورك تايمز)





ودعا وزير العدل، جيف سيشنز، إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، والتعرف على صاحب المقال.



واعتبر الرئيس الأمريكي، أن المقال المنشور (مسألة أمن قومي، وأنه لم يفكر بعد بالخطوة التي سيتخذها تجاه صحيفة (نيويورك تايمز) بهذا الشأن.



وأشار الكاتب المجهول في المقال إلى أنّ الكثير من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس غير المنضبط وغير الأخلاقي، وأنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله.



كما تحدث المسؤول عن محاولات داخل الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات لإزاحة ترامب عن الرئاسة، إلا أن أحداً لم يكن يريد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد.



ونشرت (نيويورك تايمز)، المقال بعد يوم من نشرها مقتطفات من كتاب يزعم، أن موظفي البيت الأبيض، يناضلون باستمرار لكبح سلوك الرئيس السيئ.

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزارة العدل ببلاده إلى التحقيق في مقال غير موقع نشرته صحيفة (نيويورك تايمز)، ويتحدّث عن وجود جبهة مقاومة ضد ترامب داخل إدارته.جاء ذلك، غداة نشر الصحيفة الأمريكية مقالا بعنوان (أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب)، قالت: إنه لمسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وفي تصريحات إعلامية على متن الطائرة الرئاسية، وصف ترامب، نشر الصحيفة للمقال بـ (الخطوة المخجلة).