لمنع انفصال القطاع عن الضفة.. صحيفة: الرئيس أوقف اتفاق التهدئة بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن الرئيس محمود عباس، أوقف اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد تهديده للأطراف المشاركة فيه بوقف التحويلات المالية لقطاع غزة في اليوم التالي للاتفاق، وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس عباس، أبلغ جهات عربية ودولية، كانت تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، نيابة عن حركة حماس، بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءاً من الأراضي الفلسطينية، بين أي فصيل سياسي وإسرائيل، وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من قبل لمنع ذلك.وتقدّم السلطة الفلسطينية 96 مليون دولار لغزة شهرياً، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة، ويؤدي وقف هذه الأموال إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً المستشفيات والمدارس، كما تصدر السلطة أيضاً جوازات سفر لسكان القطاع، وفي حال وقف ذلك، فإن أحداً لن يستطيع مغادرته.وحسب الصحيفة، فقد أفادت المصادر، أن أي دولة في العالم لم تبدِ استعداداً لتوفير تمويل بديل عن التمويل الذي تقدّمه السلطة لقطاع غزة، فيما أبلغت مصر السلطة الفلسطينية، رسمياً، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين حماس وإسرائيل من دون موافقة الرئيس عباس، وأنها أعطت الأولوية الأولى لملف المصالحة.وقال مسؤولون فلسطينيون، وفق الصحيفة، إن الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله أخيراً، أكد للرئيس عباس، أن مصر لا يمكنها أن تكون جزءاً من صفقة هدنة في غزة من دون مشاركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وأضافت الصحيفة: "أبلغت السلطة الفلسطينية، دولة قبرص، والأمم المتحدة، بأن أي اتفاقات تخص أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك الجهات".وأشارت الصحيفة، إلى أن دولاً عربية، توصلت إلى مسودة اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل، ينص على رفع تدريجي للحصار عن قطاع غزة، وإنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص.وأكملت الصحيفة: "مصر عارضت إقامة الممر المائي، وأبلغت قبرص بموقفها من ذلك، حيث يعزو مسؤولون فلسطينيون موقف مصر إلى أن مثل هذا الممر، يؤدي إلى إقامة كيان خاص في غزة له طرق خارجية، من دون المرور عبر مصر التي تستخدم هذه الحاجة للضغط على حماس الحاكمة للقطاع".