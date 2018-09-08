الشرطة الفيدرالية: انتحار مدير مشروع سد النهضة.. ما السبب؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفيدرالية، أن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، سيمنجاو بيكلي، قد انتحر، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته السلطات في البلاد، أمس الجمعة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وقال زيني جمّال، مفوض الشرطة الفيدرالية للصحفيين، الجمعة: "إن الشرطة أكملت التحقيق الأولي، وأكدت أن الأدلة تشير إلى أن مدير مشروع سد النهضة قد انتحر".وشدد المسؤول الإثيوبي على أنه لا يوجد دليل بشأن تورط أفراد آخرين في الحادث، الذي أودى بحياة مدير مشروع سد النهضة، فضلاً عن أدلة ونتائج الطب الشرعي، تؤكد ذلك أيضاً.وقال: "إن سبب الانتحار هو الإحباط الناجم عن تأخر تنفيذ مشروع سد النهضة، وقيمة المبلغ الذي خُصص للمشروع، بينما كان لا يتناسب مع أداء تنفيذه".ووفقاً له، فقد قام مدير سد النهضة بإجراء مكالمات مع موظفين مختلفين من مكتبه، وسلم أكثر من 7 مظاريف لإعطائها للأفراد في مكاتب مختلفة قبل وفاته.وأشار المفوض إلى أن مضمون المغلفات، هو معلومات غير واضحة عن إحباطه من القضايا المتعلقة بالعمل، لافتاً إلى أن اللجنة الخاصة بالتحقيق، رأت أن الانتحار تم بواسطة "إطلاق نار"، معلناً أنه سيتم الكشف عن بقية التفاصيل الخاصة بانتحار مدير سد النهضة، فور الانتهاء من التحقيق.وقد عُثر على مدير سد النهضة ميتاً في 26 تموز/ يوليو الماضي في سيارته، التي كانت متوقفة في ساحة ميسيل بالعاصمة أديس أبابا.