أبو شهلا يفتتح مركز التدريب والتطوير المهني والتقني لغرفة تجارة طوباس





حيث تم تأسيس المركز بعد جهود متواصلة من وحدة التدريب المهني في الغرفة التجارية، والتي تم تأسيسها بناء على توجيهات مجلس إدارة غرفة تجارة طوباس وانطلاقاً من الحاجة الملحة للتعليم والتدريب المهني استحدثت الغرفة وحدة خاصة للتدريب المهني في عام 2015 ضمن إطار مشروع التعاون بين اتحاد الغرف الفلسطينية، وغرفة كولون الحرفية الألمانية.



وعملت وحدة التدريب المهني والتقني منذ تأسيسها على دراسة احتياجات السوق المحلي للمهن الأكثر طلباً في محافظة طوباس، وتم العمل على مخرجات الدراسة، بالتقديم إلى الجهات المانحة للحصول على مشاريع مهنية وتقنية تلبي حاجة السوق المحلي.





وحصلت حتى الآن على مشروع تدريب صيانة الماكينات الزراعية، ومشروع تدريب النجارة، ومشروع تدريب على تعبئة وتغليف الأعشاب الطبية والمنتجات الزراعية، ومشروع تدريب البلاط، بالإضافة إلى صيانة الموبايل (الأجهزة الخلوية) وإيماناً من الغرفة التجارية بأهمية التدريب المهني، وضرورة توحيد الجهود عملت على إنشاء (مركز التدريب والتطوير المهني والتقني- غرفة تجارة طوباس)، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من: وزارة العمل وبلدية طوباس.







رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومحافظ طوباس، ومجلس إدارة الغرفة التجارية، ورئيس وأعضاء بلدية طوباس، ووزارة العمل، ومؤسسات وفعاليات محافظة طوباس (مركز التدريب والتطوير المهني والتقني لغرفة تجارة طوباس).