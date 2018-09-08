ترامب: الولايات المتحدة دولة نامية أيضاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يجب اعتبار الولايات المتحدة أيضاً (دولة نامية)، وذلك فى معرض انتقاده بشدة للسياسة التجارية العالمية.
وقال: "إنهم يطلقون عليهم دولاً نامية، لكننا دولة نامية أيضاً"، منتقداً سياسات الدعم وإجراءات الحماية للدول الأفقر، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).
وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مجنون، لكننا سنوقفه".
كما تعهد ترامب بأن الولايات المتحدة، ستنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يجب اعتبار الولايات المتحدة أيضاً (دولة نامية)، وذلك فى معرض انتقاده بشدة للسياسة التجارية العالمية.
وقال: "إنهم يطلقون عليهم دولاً نامية، لكننا دولة نامية أيضاً"، منتقداً سياسات الدعم وإجراءات الحماية للدول الأفقر، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).
وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مجنون، لكننا سنوقفه".
كما تعهد ترامب بأن الولايات المتحدة، ستنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
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