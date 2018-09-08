دولي

ترامب: الولايات المتحدة دولة نامية أيضاً

ترامب: الولايات المتحدة دولة نامية أيضاً
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يجب اعتبار الولايات المتحدة أيضاً (دولة نامية)، وذلك فى معرض انتقاده بشدة للسياسة التجارية العالمية.

وقال: "إنهم يطلقون عليهم دولاً نامية، لكننا دولة نامية أيضاً"، منتقداً سياسات الدعم وإجراءات الحماية للدول الأفقر، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مجنون، لكننا سنوقفه".

كما تعهد ترامب بأن الولايات المتحدة، ستنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.

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