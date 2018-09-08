ترامب: الولايات المتحدة دولة نامية أيضاً

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه يجب اعتبار الولايات المتحدة أيضاً (دولة نامية)، وذلك فى معرض انتقاده بشدة للسياسة التجارية العالمية.وقال: "إنهم يطلقون عليهم دولاً نامية، لكننا دولة نامية أيضاً"، منتقداً سياسات الدعم وإجراءات الحماية للدول الأفقر، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مجنون، لكننا سنوقفه".كما تعهد ترامب بأن الولايات المتحدة، ستنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.