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ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟
رام الله - دنيا الوطن
ساد تونس جدل بسبب علاقة أحد الوزراء في الحكومة التونسية بملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

فخلال حفل تسلم 18 منزلاً لمواطنين في ولاية جندوبة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، رفع وزير التجهيز والتهيئة الترابية التونسي، محمد صالح العرفاوي، صورة لولى العهد محمد بن سلمان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ورفع شخص آخر، صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء وقوف سفير المملكة العربية السعودية إلى جانبهما، وذكرت صحف تونسية، أن جدلاً ساد بين التونسيين، بسبب رفع الوزير للصورة.

وتمول السعودية بناء عدد من المنازل في منطقة وادي مليز بولاية جندوبة في إطار مشروع لبناء 4700 مسكن اجتماعي، بمختلف ولايات تونس.

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