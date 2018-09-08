عربي

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" في البصرة

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" في البصرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أوامر بتخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" التي رافقت التظاهرات في البصرة، وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم السبت: "ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة العمليات المشتركة لمناقشة الوضع الأمني في البصرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصدر عن الاجتماع، اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة، وأصدرت الأوامر بتخويل القوات الأمنية، بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب، التي رافقت التظاهرات، وحماية المؤسسات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض القانون​​​.

وقالت القيادة: "على القوات الأمنية، تنفيذ هذه الأوامر، واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة"، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية، والابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات، وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى، والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

أخبار ذات صلة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

وزير يمني: جماعة الحوثي تُعرقل مباحثات جنيف وتشترط خروج جرحى حزب الله

وزير يمني: جماعة الحوثي تُعرقل مباحثات جنيف وتشترط خروج جرحى حزب الله

&#34;يونسيف&#34; تقلص البرامج الدراسية للسوريين في الأردن

"يونسيف" تقلص البرامج الدراسية للسوريين في الأردن

بعد تهديدات &#34;مقتدى الصدر&#34;..جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

بعد تهديدات "مقتدى الصدر"..جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

صحيفة: ميركل تدعم لأول مرة الأعمال الروسية في سوريا

فيديو .. حسن نصرالله يروي كيف علم باستشهاد ابنه هادي

فيديو .. حسن نصرالله يروي كيف علم باستشهاد ابنه هادي

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

فيديو: متظاهرون يهتفون أمام قنصلية طهران بالبصرة: إيران برا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الإعادة تبدأ اليوم

فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الإعادة تبدأ اليوم

أبو شهلا يفتتح مركز التدريب والتطوير المهني والتقني لغرفة تجارة طوباس

أبو شهلا يفتتح مركز التدريب والتطوير المهني والتقني لغرفة تجارة طوباس

عشراوي: القيادة مُلتزمة بعملية السلام بعيداً عن التفرد الأميركي

عشراوي: القيادة مُلتزمة بعملية السلام بعيداً عن التفرد الأميركي

تنقل 3365 مسافراً الجمعة عبر (معبر الكرامة)

تنقل 3365 مسافراً الجمعة عبر (معبر الكرامة)

مصرع طالب مدرسة وإصابة آخر في حادث سير بمنطقة الشيخ رضوان

مصرع طالب مدرسة وإصابة آخر في حادث سير بمنطقة الشيخ رضوان

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

إصابة شاب وفتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

إصابة شاب وفتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يُعلّق على قرار إسرائيل هدم (الخان الأحمر)

الاتحاد الأوروبي يُعلّق على قرار إسرائيل هدم (الخان الأحمر)

منوعات

الموت يغيّب فنانة سورية... وهذا الفنان يرثيها

الموت يغيّب فنانة سورية... وهذا الفنان يرثيها

هل أصيب محمود الجندي بالشلل فعلاً؟

هل أصيب محمود الجندي بالشلل فعلاً؟

صور: عمرو دياب ودينا الشربيني مع محمد إمام في &#34;شهر العسل&#34;

صور: عمرو دياب ودينا الشربيني مع محمد إمام في "شهر العسل"

أمل عباس تعلن اكتمال مبلغ العلاج بعد مناشدتها أهل الخير بالتبرع

أمل عباس تعلن اكتمال مبلغ العلاج بعد مناشدتها أهل الخير بالتبرع

شاهد: ارتباك حلا الترك عند سؤالها عن حبيبها

شاهد: ارتباك حلا الترك عند سؤالها عن حبيبها

ريما فقيه تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصورتها بالـ&#34;بكيني&#34;

ريما فقيه تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصورتها بالـ"بكيني"

فيديو: والد حلا التُرك يُعلن إصابته بالسرطان ويبكي أمام الجميع

فيديو: والد حلا التُرك يُعلن إصابته بالسرطان ويبكي أمام الجميع

شاهد.. لحظة القبض على مغني راب شهير بتهمة حيازة المخدرات

شاهد.. لحظة القبض على مغني راب شهير بتهمة حيازة المخدرات

فيديو: شاهد رد &#34;نادين الراسي&#34; على احد متابعيها حول &#34;الإسلام&#34;

فيديو: شاهد رد "نادين الراسي" على احد متابعيها حول "الإسلام"

شاهد:&#34;حليمة بولند&#34; تفجر بعد الطلاق.. والجمهور يشتمها بسبب فستانها القصير ووضعيات جلوسها

شاهد:"حليمة بولند" تفجر بعد الطلاق.. والجمهور يشتمها بسبب فستانها القصير ووضعيات جلوسها

عربي

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

فصيل (عصائب أهل الحق) يُطالب العبادي بالاستقالة بسبب أحداث البصرة

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

ماذا فعل وزير تونسي بصورة محمد بن سلمان؟

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع &#34;أعمال الشغب&#34; في البصرة

أوامر للأمن العراقي بالتعامل بحزم مع "أعمال الشغب" في البصرة

وزير يمني: جماعة الحوثي تُعرقل مباحثات جنيف وتشترط خروج جرحى حزب الله

وزير يمني: جماعة الحوثي تُعرقل مباحثات جنيف وتشترط خروج جرحى حزب الله