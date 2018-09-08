شؤون فلسطينية

عشراوي: القيادة مُلتزمة بعملية السلام بعيداً عن التفرد الأميركي

عشراوي: القيادة مُلتزمة بعملية السلام بعيداً عن التفرد الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التزام القيادة الفلسطينية بعملية السلام، على أن تكون بمشاركة دولية بعيداً عن التفرد الأميركي، الذي أصبح شريكاً للاحتلال في عدوانه وجرائمه.

وشددت عشراوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، ورئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست أيمن عودة، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، في العاصمة الروسية موسكو، على أهمية أن تحمل عملية السلام آليات جديدة وسقف زمني ينهي الاحتلال البغيض، ويجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

بدوره، شدد منصور على أهمية التنسيق والتعاون الدولي، خاصة مع روسيا في الأمم المتحدة؛ لحشد المزيد من الجهود للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وكشف أبعاد وآفاق التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في هذا السياق، بما في ذلك تسلم فلسطين رئاسة أكبر تكتل تفاوضي (مجموعة 77 والصين) والمكونة من 134 دولة، وتناقش 70‏ من أجندة الأمم المتحدة، وسوف يتسلم الرئيس محمد عباس رئاسة هذا التكتل التفاوضي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أيلول/ سبتمبر.

وأضاف السفير منصور، أن دولة فلسطين بصدد تقديم مشروع قرار، يقضي برفع امتيازاتها في الأمم المتحدة لتعادل امتيازات الدول الأعضاء في مجموعة 77، وغيرها من التحركات التي تجسد الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

من ناحيته، أكد عودة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تنصلت من التزاماتها تجاه عملية السلام، قوضت الجهود الدولية والروسية من ضمنها لإقامة سلام عادل ودائم على أساس الشرعية الدولية.

واعتبر عودة، أن تبني الكنيست قرار يهودية إسرائيل كشف الوجه العنصري لدولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل عدواناً على الفلسطينيين، سواء في دولة إسرائيل طالما يهددهم بالطرد والتهجير من وطنهم الأم، أو على مستقبل الفلسطينيين في دولة فلسطين وأراضيهم المهددة بالاجتياح والضم، الأمر الذي يمس الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم برمته.

من جهته، أعرب السفير نوفل عن شكره لروسيا حكومة وشعباً، على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً ضرورة وجود دور روسي أوسع في عملية السلام، لما تمتلكه موسكو من مكانة وتأثير على كافة الأطراف.

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