دولي

ضربة تهز الخطوط البريطانية.. اختراق بطاقات 380 ألف راكب

ضربة تهز الخطوط البريطانية.. اختراق بطاقات 380 ألف راكب
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت بطاقات ائتمان لأكثر من 380 ألف عميل لخطر الاختراق، بحسب ما أكدته شبكة الخطوط البريطانية أمس الجمعة.

وبحسب الشركة، فإن الأشخاص الذين يستخدمون موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لحجوزات الطيران، كانوا مستهدفين من قبل هاكرز في الفترة ما بين 21 آب/ أغسطس و5 أيلول/ سبتمبر، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وتكمن خطورة الموضوع في أن المعلومات المسروقة، تشمل أسماء العملاء، وعناوين البريد الإلكتروني، ومنازلهم، وجوازات سفرهم، وتفاصيل رحلاتهم، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان.

إلى ذلك، نبهت وسائل إعلام بريطانية من أن العديد من البيانات المتعلقة ببطاقات الائتمان المصرفية العائدة لما يقارب 380 ألف متعامل مع الشركة، قد تكون عرضة الآن للبيع عبر الإنترنت.

وبعد أن دعت المتعاملين إلى تغيير المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمانهم، والتواصل مع بنوكهم واتباع الإجراءات المعمول بها، أسفت بشدة لما حصل.

كما تعهدت الشركة لعملائها بالتعويض في حال تعرض أي منهم لأي خسارة.

يذكر أن أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تنتمي لها الخطوط البريطانية، هبطت 4%، صباح الجمعة، بعد ساعات من إعلان الشركة، أن بطاقات ائتمان أكثر من 380 ألف عميل تعرضت للاختراق.

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