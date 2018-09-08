دولي

أمريكا تُهدد بخيارات عسكرية حال استخدام الكيميائي في إدلب

أمريكا تُهدد بخيارات عسكرية حال استخدام الكيميائي في إدلب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع تحذير روسيا من مخطط لاستخدام السلاح الكيميائي بسوريا، واتهام دمشق بذلك، هدد الجيش الأمريكي بوجود خيارات عسكرية لديه، إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن، واستخدمت هذا السلاح.

وأعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، أنه يُجرى "حوار روتيني" مع الرئيس دونالد ترامب، بشأن الخيارات العسكرية، إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيميائية في هجوم متوقع على إدلب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال دانفورد: "إن الولايات المتحدة، لم تتخذ بعد قراراً باستخدام القوة العسكرية رداً على أي هجوم كيميائي في سوريا، مضيفاً، "ولكننا نجرى حواراً روتينيا مع الرئيس (ترامب) للتأكد من أنه يعرف موقفنا، فيما يتعلق بالخطط في حالة استخدام أسلحة كيميائية".

وكشف دانفورد في تصريحات، أدلى بها خلال زيارة يقوم بها للهند، أنه يتوقع أن "تكون لدينا خيارات عسكرية بشأن آخر تطورات الأوضاع العسكرية".

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