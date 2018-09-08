تنقل 3365 مسافراً الجمعة عبر (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 3365 مسافراً في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1834 مسافراً.

قادمون: 1531 مسافراً.

مرجعون: 7 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن