وزير يمني: جماعة الحوثي تُعرقل مباحثات جنيف وتشترط خروج جرحى حزب الله

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر: إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي للوفد الحكومي، كانت واضحة بشأن التواجد في جنيف بالوقت المحدد بحثاً عن السلام، الذي يوقف نزيف الدم، وينهي معاناة الشعب اليمني.





وأوضح بن مطهر، وفق ما أوردت قناة (العربية)، أن قائد جماعات الحوثي، وجّه بعدم سفر وفده لليوم الثالث على التوالي، مشترطاً خروج جرحى خبراء حزب الله والإيرانيين"، بحسب تعبيره.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على (تويتر)، ليل الجمعة السبت: "إن جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، وجهود الأمم المتحدة ودورها على صعيد التسوية السلمية للأزمة اليمنية على المحك، وعدم إطلاق المبعوث وطاقمه موقفاً يحدد بوضوح، أن الحوثيين الطرف المعرقل لانطلاق مشاورات جنيف حتى الآن، والمعيق لمسار التسوية السياسية في اليمن، يضع أكثر من علامة استفهام".