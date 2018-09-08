مصرع طالب مدرسة وإصابة آخر في حادث سير بمنطقة الشيخ رضوان

خاص دنيا الوطنلقي طفل مصرعه صباح اليوم السبت، فيما أصيب آخر، في حادث سير وقع في منطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.وفي التفاصيل، أفاد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، خلال تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بأن الحادث وقع بين مركبة من نوع (جولف) اصطدمت بأخرى من نوع (متسوبيشي)، عند مفترح ميدان الشهداء في منطقة الشيخ رضوان.وقال حرب: "مقدمة المركبة الأولى اصطدمت بالجانب الأيمن للثانية، والتي بدورها اصطدمت بالطفل (ع، ن)، (14 عاماً) وهو طالب مدرسة، وقد انحشر بين المركبة وعامود كهرباء، ما أدى إلى وفاته على الفور، بالإضافة إلى إصابة طالبيْن آخريْن، أحدهما وصفت حالته بالمتوسطة، معتبراً أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.