حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار عوض الله إلى أن جنود الاحتلال، أغلقوا مداخل القرية بعدد من الجيبات العسكرية، ومنعوا المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.