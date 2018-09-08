إصابة شاب وفتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، فجر اليوم السبت، شاب وفتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة نابلس.وقالت مصادر أمنية: "إن الشاب عيسى حشاش (21 عاماً) وصل مستشفى رفيديا، وهو مصاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فوق العين اليمنى، عقب تعرضه للدهس من قبل مركبة تابعة لجيش الاحتلال، ووضعه الصحي مستقر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضافت المصادر: "إن الفتى محمد رضوان سامحنا (17 عاماً) وصل أيضاً المستشفى وهو مصاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أصابع اليد اليمنى، ووضعه الصحي جيد".