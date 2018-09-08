شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تقتطع 20 مليون دولار من مشافي القدس

الولايات المتحدة تقتطع 20 مليون دولار من مشافي القدس
إحدى مستشفيات القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الإدارة الأمريكية، قررت اقتطاع أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، كان الكونغرس قد صادق على تمريرها لمشافي القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا القرار يهدد استمرار عمل قسم من المشافي، التي تعاني من ضائقة ماليّة، مشيرةً إلي أن القرار اتخذ رغم الضغط الذي مارسته بعض المجموعات المسيحية التي تدعم هذه المشافي الأهليّة في الشطر المحتل من المدينة منذ عام 1967.

ويستهدف القرار الأميركي بالأساس مشفيي "أوغوستا فيكتوريا"، وهو مشفى كنسي عريق إلى جوار جبل المشارف، و"سانت جورج" وهو أهم مشفى تخصصي لعلاج أمراض العين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في الخارجية الأميركيّة، قوله: إن "المبلغ سيتم تحويله إلى أهداف أخرى في الشرق الأوسط".

ويعدّ قرار الإدارة الأميركية حسمًا لخلاف داخلها حول طريقة التعامل مع المشافي في القدس المحتلّة، إذ ترددت الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة حتى بعد قرار تقليص 200 مليون دولار من الدعم الأميركي للفلسطينيين، "خشية من أيّة تأثيراتٍ على الأوضاع الإنسانيّة"، بالإضافة إلى الذي مورس على إدارة ترامب لعدم التعرض للمشافي.

وحذر المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ديب هاردن، من أن القرار الأميركي قد يؤدّي إلى "انهيار" شبكة المشافي في القدس المحتلة، خصوصًا وأن القرار سيضر بمرضى السرطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعتمدون على مشافي القدس للعلاج.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في اليوم ذاته، إنه سيستمر في قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ما لم توافق القيادة الفلسطينية على مناقشة خطته للسلام التي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ (صفقة القرن).

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