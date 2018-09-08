الاتحاد الأوروبي يُعلّق على قرار إسرائيل هدم (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطندعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية (الخان الأحمر)، شرق مدينة القدس المحتلة.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن مفوضة الشؤون الخارجية فدريكا موغريني، اليوم الجمعة، إنه "ستكون هناك عواقب خطيرة للقرار الإسرائيلي بهدم (الخان الأحمر)، وتهجير العائلات المقيمة فيه، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على حل الدولتين ويقوض آفاق السلام"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت خلال جلسة الالتماس الأربعاء الماضي، إخلاء وهدم قرية (الخان الأحمر)، على أن ينفذ القرار بعد أسبوع من إصداره.