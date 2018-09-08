الحية: على العالم أجمع أن يلتقط هذه الرسالة من شعبنا بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن الشعب الفلسطيني لن يصبر طويلاً في حال استمر الحصار على قطاع غزة، مطالباً العالم أجمع بالتقاط هذه الرسالة.



وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: "شعبنا في غزة لن يستسلم على استمرار الحصار والعدوان ومراوحة المكان، وعلى كل المراقبين، أن يلتقطوا هذه الرسالة التي يوجهها شعبنا للعالم كله".وأشار الحية، إلى أن الشعب الفلسطيني الحر، أكبر من المحاصرين والظالمين، ولو كان على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأضاف الحية:" رسالة شعبنا منذ 30 آذار/ مارس إلى اليوم، تؤكد على هذه الوحدة الميدانية التي نسعى لها منذ زمن طويل، سواء في العمل السياسي أو العمل الميداني والمقاوم".وتابع: "هنا وحدة على أهداف سياسية واضحة، وعلى أهداف العودة وكسر الحصار ومقاومة الاحتلال وحماية شعبنا الفلسطيني"، مشدداً على أن هذه الوحدة الميدانية، تذهب وتكذَّب أراجيف المراهنين على أن الشعب الفلسطيني مقسم ومجزأ.