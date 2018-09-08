الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أدنى من معدلاتها السنوية

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون اليوم السبت، غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.





وأوضحت الدائرة، أن الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو يوم غد الأحد، غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الاثنين، فيكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.