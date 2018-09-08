مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا خطؤنا بشأن جنودنا بغزة خلال حرب 2014

رام الله - دنيا الوطن

كشف مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق العقيد ليئور لوتان، أمس الجمعة، عن خطأ حكومة الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014، فيما يتعلق بملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة.







وقال لوتان، وفق ما أورد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: "كان يجب علينا عدم إنهاء حرب (الجرف الصامد) على غزة إلا بإعادة الجنود الأسرى لدى حماس".



يذكر، أن كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، أعلنت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 عن أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون خلال اشتباكات في حي الشجاعية شرق غزة، وبعدها بأيام أعلنت إسرائيل فقدان الضابط هدار غولدين شرقي رفح جنوب القطاع.