شؤون فلسطينية

مجدلاني: ضغوطات أمريكية وإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

مجدلاني: ضغوطات أمريكية وإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن دولة فلسطين تواجه حملة ضغوطات وإجراءات متتالية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال، في محاولة واضحة وصريحة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح مجدلاني، خلال ندوة سياسية اليوم الجمعة في العاصمة بوخارست للجالية الفلسطينية والعربية المقيمة في رومانيا، أن الإدارة الأمريكية تستغل حالة الانشغال الاقليمي بالأوضاع السياسية الجارية، لفرض رؤية الاحتلال، لافتاً إلى أن طاقم دارة ترامب للشرق الأوسط هم مستشارين لدى حكومة الاحتلال.

وأضاف: "سفير ادارة ترامب لدى الاحتلال ديفيد فريدمان يتجاوز كافة الاعراف الدبلوماسية ويتعامل كمستوطن اسرائيلي بسياسة وقحة، كما أن تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية والعمل بشكل منظم، يعتبر ركيزة أساسية لإكمال الدور الفلسطيني ومخاطبة الرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، في إطار حشد التأييد والدعم لقضية شعبنا، وفضح الاحتلال وجرائمه.

وتابع: "إجراءات الاحتلال المستمرة ومنها قانون القومية العنصري، والقرار الأخير حول هدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر هو اكتمال لمسلسل سرقة أراضي الدولة الفلسطينية، وإقامة ما يسمى التجمع الاستيطاني أي 1 الذي يهدف لعزل مدينة القدس عن محيطها، وهو ضمن إجراءات الاحتلال لإنهاء كافة قضايا الحل النهائي.

وحول ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، من محاولة شطبها تمهيدًا لاسقاط حق العودة، قال مجدلاني، إن ذلك يأتي في سياق تنفيذ خطوات ما تسمى صفقة القرن، ولكن المجتمع الدولي يدرك خطورة هذا المخطط وأن قيام بعض الدول بتسديد الالتزمات المالية للوكالة هو دليل واضح على التمسك بقضية اللاجئين.

وتتطرق مجدلاني لموقف دولة رومانيا الذي أكده المسؤولين حول الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وأن القدس تخضع لقرارات الشرعية الدولية، كما ثمن موقف رومانيا وتأكيدها على أنها سوف تساند دولة فلسطين خلال رأستها القادمة للاتحاد الأوروبي، والدعوة للاعتراف بدولة فلسطين موقف شجاع.

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