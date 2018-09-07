أحمد بحر يهاجم الرئيس عباس ويتهمه بـ (الخيانة العظمى)

رام الله - دنيا الوطن

هاجم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالباً بمحاكمة الرئيس عباس شعبيا ودستورياً أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة (الخيانة العظمى).







وقال بحر، خلال كلمة له أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق مخيم البريج، إن الرئيس عباس يرفص المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام ويصر على تسليم سلاح المقاومة، معبراً عن استهجانه لتصريحات منسوبة للرئيس بتوافقه والسلطة مع الاحتلال بنسبة 99%، وفي المقابل عدم توافقه مع شعبه في غزة واستمرار محاصرتها وفرض العقوبات على شعبها، وفق قوله.







وأكد أن غزة ومقاومتها مازالت تتعرض لمؤامرات دولية ومحلية وإقليمية من اجل انهاء سلاح المقاومة والتخلي عن الثوابت الفلسطينية، مشدداً على أن تلك المؤامرات ستفشل على صخرة وحدتنا الوطنية وصمود شعبنا.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها وفي الاعداد لحماية شعبنا.وطالب الاحتلال بدفع استحقاق تهدئة عام 2014 برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، مشددا أن غزة لن تدفع أي ثمن سياسي مقابل هذه التهدئة.