المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافاً للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، مساء الجمعة، على قصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية بالقرب من المقبرة الشرقية شمالي قطاع غزة.
واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة المقاومة، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات في المكان.
بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعا لحركة حماس قرب حدود قطاع غزة.
وقال موقع (حدشوت 24)، الإسرائيلي، إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي أفادت بسماعها صوت انفجار بالقرب من السياج المقابل لناحل عوز.
وأوضح الموقع، أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعاً لحماس قرب حدود قطاع غزة، فيما شنت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجوماً في جنوب القطاع.
من ناحيته، قال مسؤول عسكري كبير في القيادة الجنوبية، إن
طائرات سلاح الجو ودبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت اليوم عدة أهداف ومواقع لحماس في قطاع غزة في أعقاب موجة العنف المستمرة.
في ذات السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت نقطة مراقبة تابعة للمقاومة شمال قطاع غزة، زاعماً أن ذلك رداً على إلقاء قنبلة يدوية على جنود الجيش الإسرائيلي.
وأوضح المتحدث، أنه بالإضافة إلى ذلك هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موقع مراقبة آخر جنوب القطاع، رداً على تخريب البنية التحتية الأمنية للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وفق تعبيره.
وأضاف: "تجمع الآلاف من المتظاهرين في عدة مواقع على طول السياج في قطاع غزة ورشقوا الحجارة والقنابل اليدوية وقنابل الملتوف على جنود الجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني، ورد جنود الجيش الإسرائيلي بتفريق المظاهرات والتصرف وفقاً للوائح فتح النار، ولا توجد إصابات لدينا".
التعليقات