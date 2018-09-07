المدفعية الإسرائيلية تقصف أهدافاً للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، مساء الجمعة، على قصف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية بالقرب من المقبرة الشرقية شمالي قطاع غزة.





واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة المقاومة، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات في المكان.





بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعا لحركة حماس قرب حدود قطاع غزة.







وقال موقع (حدشوت 24)، الإسرائيلي، إن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي أفادت بسماعها صوت انفجار بالقرب من السياج المقابل لناحل عوز.

وأوضح الموقع، أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت موقعاً لحماس قرب حدود قطاع غزة، فيما شنت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجوماً في جنوب القطاع.



من ناحيته، قال مسؤول عسكري كبير في القيادة الجنوبية، إن



طائرات سلاح الجو ودبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت اليوم عدة أهداف ومواقع لحماس في قطاع غزة في أعقاب موجة العنف المستمرة.



