شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يشارك في المؤتمر السنوى للتحالف العالمي للشمول المالى

محافظ سلطة النقد يشارك في المؤتمر السنوى للتحالف العالمي للشمول المالى
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شارك محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، على رأس وفد من سلطة النقد، في المؤتمر السنوى العاشر للتحالف العالمي للشمول المالى، الذي ينظمه بنك روسيا المركزي والتحالف العالمي، خلال الفترة من 5 إلى 7 أيلول/سبتمبر الجاري، بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات العالمية.

وألقى المحافظ كلمة رئيسية اليوم الجمعة، في جلسة حوار القطاع العام والخاص لرسم السياسات المالية في جلسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشمول المالي والذي شارك فيها محافظو بنوك مركزية دولية، تطرق فيها إلى استراتيجية الشمول المالي في فلسطين، باعتبارها أداة ووسيلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي من خلال تحسين الظروف المعيشية.

وقال محافظ سلطة النقد إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تمت صياغتها بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة للسنوات القادمة وبما يتوافق مع تطلعات سلطة النقد المستقبلية للمساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقد تطرق المحافظ في كلمته إلى سبل تعزيز وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة ذات العلاقة ببعض أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في تعزيز البنية التحتية المالية، وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع المستهدفة، وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين قطاع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء وتمكين المرأة مالياً.

وأضاف عزام الشوا أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب العمل بشكل جماعي لكافة  القطاعات، الرسمي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج إلى توفير شروط مسبقة تشمل بنية تحتية مالية عصرية ومتطورة، وبيئة قانونية تلبي احتياجات التطوير، وبيئة استثمارية نشطة وفاعلة، وخدمات ومنتجات مالية متطورة.

وأوضح محافظ سلطة النقد أنه في حال توفرت هذه الشروط، بالإضافة إلى دعم حكومي يتمثل في منح محفزات وإعفاءات ضريبية وتوفير البيئة الاستثمارية المأمونة للقطاع الخاص، فإن أهداف التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بسهولة، مشيراً إلى أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ حالياً حوالي %36 وتتطلع سلطة النقد إلى رفعها خلال الثماني سنوات القادمة إلى %50 بالحد الأدنى.

وكان المحافظ شارك صباح الأربعاء في افتتاح الهيئة العامة لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي حيث إن فلسطين عضو أساسي فيها.

جدير بالذكر أن سلطة النقد باشرت العمل مع مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي في العام 2009، وفي عام 2014 أصدرت المؤسسة تقريراً يفيد بأن جهود سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشارك سلطة النقد في فرق العمل المنبثقة عن مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ونظم المدفوعات، ولجنة الموازنة.

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