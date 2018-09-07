ترامب: لن ندفع للفلسطينيين حتى يعودوا للتفاوض مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه واثق من تحقيق صفقة السلام، متعهداً بوقف الدعم المالي للفلسطينيين حتى يعودوا للتفاوض مع إسرائيل.





جاء ذلك، خلال حديث هاتفي مع مجموعة من الحاخامات وشخصيات يهودية أميركية، أمس الخميس، وبمشاركة صهره ومسؤول ملف (صفقة القرن) جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وسفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان، وفق ما أوردت صحيفة (القدس المحلية).







وأضاف ترامب: "في العام الماضي، أبقيت على وعدي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما نقلنا سفارتنا من تل أبيب إلى منزلها الشرعي في المدينة المقدسة"، مضيفًا: "سيقدم السفير فريدمان معلومات محدّثة عن تقدمنا بهذا الشأن، لكنّه الشيء الذي أشعر بالفخر الشديد به، فقد وعد الرؤساء السابقون بذلك، في الواقع، ينبغي أن أقول، لكي أكون أكثر دقة، وعد العديد من الرؤساء الآخرين بذلك، وفشلوا جميعًا في تأمين وعدهم".



وأخبر ترامب اليهود الأميركيين اللذين جمعهم عبر الهاتف بمناسبة السنة اليهودية الجديدة (5779) التي تبدأ يوم 9-11 أيلول 2018، أنّه خفّض مؤخرًا كميات هائلة من المساعدات الأميركية للفلسطينيين -في إشارة إلى التخفيضات الأخيرة التي قامت بها الإدارة في المساعدات الإجمالية للسلطة الفلسطينية وقطعها بشكل كامل عن الأونروا، مشددًا على أن الولايات المتحدة سوف تستأنف التمويل، ولكن فقط إذا توصل الفلسطينيون إلى اتفاق مع إسرائيل.وتابع: "ما سأقوله لكم هو أنني أوقفت مبالغ ضخمة من المال ندفعها للفلسطينيين وللقادة الفلسطينيين"، مستطردًا: "كانت الولايات المتحدة تدفع لهم مبالغ هائلة من المال، وأقول لهم، سوف تحصلون على المال، لكننا لن ندفع حتى تعقدون صفقة، إذا لم تعقدوا صفقة، فلن ندفع"، في إشارة لصفقة القرن التي لم تعلن بعد.وأوضح في إطار ردّه على سؤال قائلًا: "لقد سألت، هل استخدمتم عامل الدعم المالي في السابق (كوسيلة ضغط على الفلسطينيين) فقالوا لي لا؛ وأنّ ذلك (استخدام الدعم المالي) سيظهر عدم احترام"، ولكنني لا أعتقد أنّ (قطع الأموال عن الفلسطينيين) من غير اللائق، أو يظهر عدم احترام على الإطلاق أن نستخدم المعونة الأميركية كورقة مساومة بل أعتقد أنّه من عدم الاحترام أن لا يأتي الناس (الفلسطينيون) إلى الطاولة للتفاوض".وقال ترامب، إن الفلسطينيين لا يمكن أن يحصلوا على ما يريدونه في كلا الاتجاهين؛ من ناحية ينتقدون ويرفضون المفاوضات، بينما يسعون للحصول على مساعدات مالية من الولايات المتحدة من جهة أخرى.كما أشاد الرئيس الأمريكي بفريقه للسلام لإحراز التقدم في جهوده، وأعرب عن ثقته في أن يتم التوصل إلى اتفاق، وقال ردًا على سؤال ديرشوفتس حول ما إذا كان ينبغي على اليهود الأميركيين "التفاؤل" حيال ترامب في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أجاب: "اعتقد أن الإجابة على ذلك هي نعم وقوي للغاية"، مؤكدًا "أعتقد حقًا أننا سنجري صفقة. آمل ذلك. سيكون من الرائع القيام بها".وكرر ترامب كيف أنّه أزاح قضية القدس عن الطاولة وأزال العقبة الأولى (الأصعب) وهي القدس، التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته إليها، كما جدد التأكيد على ما قاله قبل أسبوعين من أنه يتعيّن على إسرائيل تقديم شيء جيّد للفلسطينيين، دون تحديد ما هو ذلك الشيء الجيد.واستطرد ترامب: "في حزيران/يونيو الماضي، أعلن الوزير بومبيو والسفيرة هايلي أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعادية لإسرائيل، لقد قمنا بذلك بالفعل وسنواصل الدفاع عن حقوق السيادة الإسرائيلية في جميع المحافل الدولية"، مذكّرًا مستمعيه أن "السفير فريدمان وجاسون وجاريد وآخرين يعملون جاهدين للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وطوال حياتي سمعت أن هذه أصعب صفقة، وبدأت أعتقد أنه ربما يكون كذلك؛ لكنني سأقول إنه إذا كان بالإمكان تحقيقها فسوف نحققها؛ سيتحدث جيسون في الواقع عمّا قريب. لقد أحرزنا تقدّمًا، صدقوا أو لا تصدقوا".