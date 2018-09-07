شؤون فلسطينية

(محدث) 24 إصابة شرق قطاع غزة بجمعة (عائدون رغم أنف ترامب)

(محدث) 24 إصابة شرق قطاع غزة بجمعة (عائدون رغم أنف ترامب)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 24 فلسطينياً بجراح مختلفة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن 11 إصابة منها بالرصاص الحي، لافتةً إلى أنه تم تحويل 16 إصابة للعلاج بمستشفيات في قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون، في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، على حدود قطاع غزة الشرقية.

وقالت الهيئة، الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن المؤامرة الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف حقوق اللاجئين تسعى لطمس حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

وأكدت، أنّ المسيرات لن تتوقف وستبقى مستمرة حتي تحقيق أهدافنا بالعودة إلى ديارنا، مشددةً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الاجراءات المفروضة على غزة والالتزام التام بالاتفاقيات السابقة.

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