إصابات بالمطاط والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في رأس كركر

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة، من قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.





وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون على تلة جبل الريسان التابع لقرى رأس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث، الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، الذين خرجوا احتجاجا على محاولات الاحتلال مصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.





وكان عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، فيما شهدت المنطقة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن