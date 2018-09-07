بعد تهديدات "مقتدى الصدر"..جلسة طارئة للبرلمان العراقي غداً لبحث أوضاع البصرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن البرلمان العراقي، الجمعة، أنه سيعقد جلسة استثنائية، السبت، لمناقشة "المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة" في البصرة، التي تشهد أزمة اجتماعية وصحية.وأشار بيان صادر عن مجلس النواب نشرته "العربية" إلى أن الجلسة ستعقد بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت.وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب الخميس حتى الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية لحل الأزمة في البصرة، حيث أسفرت الاحتجاجات منذ الثلاثاء عن سقوط تسعة قتلى، بحسب ما قال مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة فرانس برس.وعلى الفور استجاب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مبديا استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين.وتطورت الأمور في البصرة مساء، حيث أضرمت النيران بمبانٍ عامة ومقار أحزاب.جاء ذلك قبل أن تشهد بغداد فجرا سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم سفارات غربية عدة، أكبرها سفارة الولايات المتحدة، ومباني حكومية منها البرلمان.ومر هذا الهجوم الذي أصاب "أرضا متروكة داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية"، وفق ما أفادت السلطات.